La corte suprema rechaza recurso de Matías Benicelli en el caso Fernando Báez Sosa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por la defensa de Matías Benicelli, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa. El abogado defensor, Carlos Alberto Manuel Attías, argumentó que Benicelli no tuvo una defensa adecuada durante el juicio porque el letrado anterior, Hugo Tomei, representó a los ocho acusados pese a existir supuestos intereses contrapuestos.

Sin embargo, el recurso fue presentado directamente ante la Corte Suprema nacional sin pasar previamente por la Suprema Corte bonaerense, lo que llevó a su rechazo inmediato firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Esto significa que, al menos para Benicelli, no habrá revisión de los cuestionamientos a su defensa en la etapa inicial del proceso. La condena aún no es firme porque permanece pendiente un recurso ante la Suprema Corte bonaerense. Recordemos que Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 frente a la discoteca “Le Brique” en Villa Gesell. El Tribunal Oral de Dolores condenó a los rugbiers en febrero de 2023, y la Cámara de Casación bonaerense confirmó las penas en marzo de 2024, aunque descartó la alevosía y ratificó la premeditación con concurso de varias personas. Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua, mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión como partícipes secundarios.