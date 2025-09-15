lunes, septiembre 15, 2025
General

Verificación técnica vehicular: Nueva plataforma y medidas contra estafas

El Ministerio de Transporte bonaerense anunció la modernización del sitio de la Verificación Técnica Vehicular

La nueva plataforma de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires ofrece servicios digitales para mejorar la experiencia del usuario, incluyendo turnos, historial de verificaciones y vencimientos en un perfil personalizado. También incorpora un servicio de atención personalizada y un mapa interactivo con la ubicación de plantas oficiales. El objetivo es combatir las estafas y páginas ilegales que ofrecen este servicio. La Verificación Técnica Vehicular es un control obligatorio que certifica el estado mecánico y ambiental de los autos, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes por fallas técnicas y minimizar la contaminación producida por el parque automotor. Durante la inspección, se revisan varios aspectos del vehículo como las luces, los frenos, la emisión de gases, la suspensión y dirección, entre otras cuestiones.

La tarifa básica del servicio de VTV cuesta $79.640,87 con IVA incluido, lo que representa un aumento del 25,5% respecto a la tarifa anterior a febrero. El Ministerio de Transporte denunció ante la Justicia 227 páginas de VTV ilegales en Facebook y continúa trabajando para mitigar estafas virtuales y combatir plantas ilegales de verificación.

