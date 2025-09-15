Congreso CREA 2025: dos días para vivir la energía de una red que transforma

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Congreso CREA 2025 ya está en marcha, y promete ser mucho más que un evento: será una experiencia transformadora. Durante dos días, Tecnópolis se convertirá en el punto de encuentro para quienes buscan inspiración, herramientas y conexiones reales para construir un futuro más humano, colaborativo y sostenible.

Organizado por el Movimiento CREA, este congreso abre sus puertas a toda la comunidad con una propuesta integradora, innovadora y profundamente movilizadora. Con un enfoque 360°, reunirá a referentes de distintas disciplinas para abordar temas clave como el liderazgo, la tecnología, el bienestar personal y colectivo, y el poder de las redes.

Voces que inspiran, ideas que movilizan

El Auditorio principal será el corazón del Congreso, donde se desarrollarán las charlas de oradores destacados:

Melina Masnatta , experta en tecnología y educación, presentará “Tecnología con propósito”, una mirada sobre el impacto social de la innovación.

Azucena Gorbarán , psicóloga y socióloga, abordará “Liderar el cambio en tiempos complejos”, enfocándose en transformación organizacional.

Andrés Rieznik , físico y divulgador, expondrá “Cerebro en contexto”, con aportes desde la neurociencia para entender mejor la mente humana.

Daniel López Rosetti , médico y divulgador, hablará de “Persona y bienestar”, invitando a cuidar el equilibrio cuerpo-mente.

Nahuel Pennisi , músico, compartirá “La disciplina como un acto de amor”, una charla íntima sobre vocación y compromiso.

Sebastián Campanario y Rebeca Hwang, periodista y emprendedora, conversarán en “El futuro se juega en equipo”, sobre diversidad, innovación y colaboración.

Estas figuras, junto a muchos otros invitados de primer nivel, darán vida a un congreso donde las palabras conmueven, las ideas inspiran y el futuro empieza a tomar forma.

Espacios para conectar y transformar

Además del Auditorio, el Congreso contará con:

Espacio de Conexiones : un entorno colaborativo donde se generarán debates, alianzas y proyectos con impacto.

Área de Esparcimiento : para vivir momentos de bienestar, cultura y celebración.

Propuestas gastronómicas, artísticas y recreativas: pensadas para activar todos los sentidos y fomentar nuevas miradas.

Los cuatro grandes ejes temáticos del Congreso serán: El mundo hoy y mañana, El arte de ser persona, El desafío de ser equipo y El valor de la red.

Un evento abierto a toda la comunidad

“El Congreso CREA 2025 no solo será un espacio de inspiración, sino una invitación a vivir la red CREA”, afirmó Gonzalo Berhongaray, coordinador general del evento. “Es una puerta abierta para sumarse, y un punto de encuentro para seguir creciendo en comunidad”.

Por su parte, Álvaro Tomas, presidente del Congreso, destacó: “Esta edición busca visibilizar la diversidad de la red CREA y, a partir de ella, impulsar la transformación, la innovación y el crecimiento sostenible en una experiencia 360°”.

El Congreso CREA se realiza cada tres años y en su última edición, en 2022, puso el foco en las oportunidades post pandemia. En esta nueva edición, el mensaje es claro: el cambio se construye desde la red, con personas que se animan a hacer, compartir y transformar.

¿Cómo participar?

Ya podés comprar tu entrada en la web oficial congresocrea.org.ar, el único canal habilitado. Existen promociones especiales:

Socios CREA : hasta 50% de descuento en el pase full hasta el 31 de julio.

Público general : 33% de descuento hasta la misma fecha.

Jóvenes de 18 a 26 años : promoción 3×2 en pases diarios y full (acumulable).

Bonificaciones extra: estacionamiento gratuito o free walking tour para los primeros en ingresar al sitio.

El Congreso CREA 2025 es una invitación a ser parte del cambio que impulsa el agro y mucho más. Es una cita con el presente para diseñar el futuro.