Se rehabilitó la Ruta Provincial 70 que une Las Toscas y Carlos Salas

Durante las últimas horas, la Municipalidad de Lincoln llevó adelante un importante operativo de rehabilitación en el camino rural que conecta Martínez de Hoz, Las Toscas y Carlos Salas. La intervención fue coordinada por la Subsecretaría de Vialidad junto a las delegaciones municipales y contó con el apoyo de productores locales, quienes colaboraron con maquinaria para avanzar en las zonas más críticas.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que las tareas se concentraron durante el fin de semana en los tramos más afectados por la acumulación de agua, producto de las intensas lluvias registradas en agosto. Se trabajó en el desagote de pantanos, nivelación de calzada y aplicación de relleno con piedra y escombros, especialmente en el trayecto entre Las Toscas y Carlos Salas. Para esta primera etapa se utilizaron camiones, retropalas oruga y estándar, mientras que para los próximos días se prevé destinar alrededor de 100 toneladas adicionales de piedra.

Las tareas surgen como respuesta a la emergencia hídrica que atraviesa la región. En agosto, la zona registró más de 200 mm de precipitaciones, una cifra siete veces superior al promedio histórico para ese mes (28 mm). Esto provocó cortes e intransitabilidad en caminos rurales claves para la producción y la circulación local.

Cabe señalar que previamente el Ejecutivo municipal, junto a ingenieros de la Dirección de Vialidad Provincial, realizó una recorrida técnica por el lugar, autorizando los trabajos en esta traza que corresponde a la Ruta Provincial N° 70. A su vez, se elevó un pedido formal al Ministerio de Desarrollo Agrario para que el distrito de Lincoln sea incluido en la “Declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario”, una medida ya vigente en distritos vecinos como 9 de Julio y Carlos Casares.

Desde el municipio destacaron la articulación entre las distintas áreas y la comunidad rural para dar una respuesta rápida y efectiva a la situación. Las tareas continuarán en los próximos días con el objetivo de garantizar la transitabilidad y minimizar los efectos del exceso hídrico sobre la red vial rural.