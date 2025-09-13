Violencia en escuelas: Un problema en aumento

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Un preocupante incidente ocurrió en una escuela secundaria de Necochea cuando un estudiante de 14 años asistió con una pistola de aire comprimido, lo que generó un llamado al 911 y la intervención de la policía. La pistola fue retenida y el adolescente fue trasladado a la comisaría junto con su madre para cumplir con los recaudos legales correspondientes. Este episodio se suma a una serie de situaciones violentas que han afectado a escuelas bonaerenses en las últimas semanas. En abril, estudiantes de una escuela en Escobar planearon un tiroteo a través de un grupo de WhatsApp llamado “Tiroteo Escolar”, donde discutían detalles de la masacre que pretendían llevar a cabo. Afortunadamente, las autoridades actuaron a tiempo y los involucrados fueron identificados.

Ante esta situación, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires emitió una carta abierta a la comunidad educativa, expresando su preocupación por los hechos de violencia social que involucran a adolescentes y niños en las escuelas. La carta destacó la importancia del rol del Estado en la promoción de la convivencia social y reafirmó la confianza en las personas que trabajan en las escuelas. La escuela es vista como una institución diseñada para la paz, el encuentro y el respeto, donde deben ser cuidados los estudiantes, docentes y auxiliares. La comunidad educativa busca generar conciencia sobre la necesidad de actuar con responsabilidad ante situaciones de violencia y promover la construcción de lazos sociales más fuertes.