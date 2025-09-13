Preocupación en Carlos Casares por descontrol nocturno y falta de limites familiares

- Advertisement -

Carlos Casares vivió en la noche de este viernes y comienzo de sabado horas de creciente tensión por el descontrol de motos y autos con picadas y maniobras de peligro para conductores y terceros. Vecinos alertaron sobre situaciones caóticas que se extendieron por más de dos horas y media, sin presencia policial y donde piden a los padres que ejersan su responsabilidad para que sus hijos, varios de los particiantes menore de edad, respeten las normas de transito y la convivencia social.

Los testimonios coinciden en que durante la noche – de señalada es una más -se registraron fuertes ruidos, estruendos, circulación peligrosa de vehículos y actitudes desafiantes por parte de jóvenes que ocupaban la vía pública sin ningún tipo de control.

La situación generó indignación entre los vecinos, quienes aseguran que no pudieron descansar y que se pone en riesgo la seguridad de las familias. Además, plantearon dudas sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad en sectores de la ciudad, como la rotonda, lo que aumenta la sensación de desprotección.

Más allá del enojo por el incumplimiento de la ley y la falta de control estatal, muchos apuntan también a la falta de límites y compromiso por parte de los padres. “Nuestros jóvenes están desbordados, no hay normas que se cumplan ni adultos que se hagan cargo. Esto puede terminar muy mal”, advirtieron.

El pedido es claro: presencia policial efectiva, prevención real y una respuesta seria por parte de las autoridades. Los vecinos no quieren lamentar una tragedia y apelan a que esta vez sí se tomen medidas concretas.