“Panterita” Rodríguez se impuso por puntos en Cruz del Eje y sumó su 18° victoria profesional

En una noche cargada de emoción y buen boxeo, el púgil de Nueve de Julio, Franco “Panterita” Rodríguez, volvió a brillar sobre el cuadrilátero. En el combate central del festival “Futuros Campeones Cordobeses”, realizado en el Olayun Club de Cruz del Eje, Córdoba, Rodríguez se impuso por puntos en fallo unánime frente al riocuartense Sergio “Nonito” Donaire, mostrando solidez técnica y autoridad durante los ocho asaltos.

La velada comenzó el viernes 12 de septiembre y se extendió hasta las primeras horas del sábado, con poco público en las instalaciones del club. Rodríguez, de 27 años, dominó el combate de principio a fin, marcando claras diferencias desde el segundo asalto, cuando conectó una potente derecha que provocó un sangrado nasal a su rival.

A partir de allí, controló la pelea con inteligencia táctica y precisión en sus golpes, logrando mantener una ventaja de dos puntos en las tarjetas que sería clave para la decisión final.

Con esta victoria, “Panterita” eleva su récord profesional a 20 peleas, con 18 triunfos (6 por nocaut) y solo 2 derrotas. Su rival, Donaire, suma ahora 14 combates con 7 victorias (4 KO) y 7 derrotas.

Ambos boxeadores cumplieron con el pesaje oficial realizado el jueves previo a la pelea, donde Rodríguez marcó 63,700 kg y Donaire 63,800 kg, dentro del límite establecido para la categoría súper mediano.

Rodríguez representa al gimnasio Clan Ferrario y fue campeón argentino de la división, conquistó el título el 25 de mayo de 2024 al derrotar a Mariano Farías en Río Cuarto, y lo defendió exitosamente ante Dimas Garateguy en septiembre de ese mismo año. Sin embargo, perdió el cinturón en octubre frente a Maximiliano Segura en Mendoza.

El evento, organizado por Arano Box, fue el puntapié inicial del ciclo “Futuros Campeones Cordobeses”, que recorrerá distintas localidades de la provincia durante septiembre y octubre. Además del combate principal, la cartelera incluyó otro duelo profesional entre Jonatan Gatto (5-3-0, 1 KO) y Santiago “El Chino” Cáceres (4-0-1, 0 KO), en la categoría ligero. Ganó Cáceres.

El ciclo continuará en Deán Funes (19/9), Sampacho (26/9), Huinca Renancó (10/10) y Laboulaye (17/10), con el objetivo de seguir promoviendo el boxeo profesional y amateur en Córdoba.