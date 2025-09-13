“La ruta del olvido”: Usuarios viales convocan a una nueva movilización nacional por el estado de las rutas

- Advertisement -

La Unión de Usuarios Viales anunció su compromiso con la segunda movilización y banderazo ciudadano en rutas nacionales y provinciales, como forma de visibilizar el grave y prolongado deterioro de la infraestructura vial en todo el país.

Desde la organización sostienen que la situación es crítica y que, pese a los reiterados reclamos sociales, las rutas siguen padeciendo el abandono por parte del Estado. “La problemática vial apenas aparece como un enunciado superficial en campañas políticas, pero nunca se traduce en soluciones reales. La sociedad viene reclamando a gritos desde hace décadas”, expresaron en su convocatoria.

La movilización tiene como objetivo generar visibilidad y conciencia colectiva sobre una crisis que, según afirman, afecta directamente la seguridad, la conectividad, el desarrollo regional y la vida cotidiana de miles de personas.

“Convocamos a toda la ciudadanía a hacerse escuchar y mostrar lo que la política no ve o decide no ver. Necesitamos políticas de Estado sostenidas en el tiempo y con inversión real”, agregaron.

La Unión de Usuarios Viales hizo un llamado abierto a participar activamente de esta segunda jornada de lucha en las rutas, como forma de ejercer presión para que el tema se instale en la agenda pública y política de manera urgente y definitiva.