domingo, septiembre 14, 2025
15.4 C
Nueve de Julio
General

Educación en movimiento: Lincoln incorporó dos nuevos colectivos escolares 0km

Con una inversión cercana a los $480 millones provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo, la Municipalidad renovó parte de la flota del servicio gratuito de transporte escolar “Lincoln Bus”, que traslada diariamente a niños y niñas de nivel inicial y primario

Ya circulan por las calles de Lincoln dos flamantes colectivos 0km que se integran al servicio de transporte escolar urbano “Lincoln Bus”, una herramienta clave para asegurar el acceso igualitario a la educación. Las unidades fueron adquiridas para renovar la flota que traslada diariamente a niños y niñas que asisten a la última sala de jardín y a escuelas primarias públicas de la ciudad cabecera.

La operación de compra se realizó mediante la Licitación Pública N°8/2025, y tuvo un costo cercano a los $480.000.000, financiados a través del Fondo de Financiamiento Educativo. Las unidades fueron provistas por la empresa Autobus Sociedad Anónima, especializada en transporte de pasajeros.

El intendente Salvador Serenal celebró esta incorporación como una inversión concreta en el presente y el futuro de la comunidad educativa:

“Hoy con gran alegría incorporamos a la flota de ´Lincoln Bus´ estos nuevos colectivos escolares. La mejora del transporte y seguir garantizando este servicio de forma permanente es invertir en el futuro de nuestros chicos, en garantizar que los chicos de cada cuadrante de la ciudad puedan viajar de forma segura y cómoda a su escuela”, expresó.

“Lincoln Bus” es un servicio gratuito que opera con recorridos establecidos por distintos barrios como San José y Cirigliano, La Rural, Plaza España, Sagrado Corazón, Norte y Fo.Na.Vi, facilitando el acceso a la educación de cientos de familias que dependen de este transporte para que sus hijos lleguen a clase a tiempo y sin complicaciones.

Esta mejora en la flota no solo refuerza la calidad del servicio, sino que representa un paso más en la consolidación de políticas públicas orientadas a garantizar derechos fundamentales como la educación y la inclusión.

