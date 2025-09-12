María José Gentile: “Vamos a redoblar el esfuerzo y modificar lo que haya que modificar”

- Advertisement -

Tras la elección del pasado domingo, la intendenta María José Gentile rompió el silencio con un mensaje claro: autocrítica, revisión profunda de la gestión y decisiones concretas para corregir el rumbo. En diálogo con Cadena Nueve, Gentile reconoció que el resultado fue un mensaje contundente de la ciudadanía y adelantó que ya está evaluando modificaciones estructurales y de nombres en su gabinete.

“La gente eligió otra opción y hay que respetarlo. Nos están marcando que hay algo de la gestión que no conforma. Y eso requiere cambios, sin especulaciones”, afirmó la jefa comunal.

Análisis electoral con autocrítica y mirada amplia

Gentile reconoció que el resultado electoral implicó un proceso personal y político de análisis que incluyó reuniones con su equipo, funcionarios y referentes de otros partidos. “La derrota de nuestra lista ‘Somos’ nos obliga a reevaluar todo. No se trata sólo de cambiar nombres, sino de repensar cómo está organizado el gobierno”, expresó.

También atribuyó parte del resultado a un contexto complejo, con una emergencia hídrica sin precedentes, y a la nacionalización de la elección, donde los espacios mayoritarios fueron absorbidos por La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

“Nuestro electorado se disgregó. Muchos votantes que antes acompañaban al PRO hoy están divididos entre diferentes opciones. Esto también influye”, explicó.

Cambio de rumbo: gabinete y gestión operativa

Gentile confirmó que está trabajando en un nuevo organigrama de gobierno con perfil operativo, donde se priorice la eficacia de la gestión y una mayor coordinación con el Concejo Deliberante, donde el oficialismo es minoría.

“Nadie tiene la silla comprada. Todo está en evaluación. Necesitamos un equipo acorde a lo que la ciudadanía demanda”, aseguró.

En ese marco, también indicó que mantuvo ya contactos con concejales electos de la oposición y manifestó su intención de trabajar “mancomunadamente y con objetivos comunes” más allá de las diferencias partidarias.

Crisis hídrica: “Hoy estamos todos en la misma mesa”

Respecto a la crisis hídrica que golpea a Nueve de Julio y su zona rural, Gentile valoró los avances en la coordinación con la Provincia y la Nación, y destacó como un hecho histórico la mesa de trabajo conjunta que se concretó esta semana.

“No se trata de quién maneja el agua o la máquina. Hoy todos los actores —municipio, Provincia, Nación, hidráulica, vialidad, productores— estamos sentados juntos buscando soluciones. Eso no había pasado antes”, remarcó.

Además, celebró la llegada de nuevas máquinas y recursos técnicos, al tiempo que pidió que no se minimicen estos avances: “Quizá llegan tarde, pero hoy los tenemos. Vamos a seguir golpeando puertas porque la situación lo exige”.

Apoyo del campo y Nación: “Es poco, pero es un paso”

La intendenta también destacó la visita del secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, y la elección de la ciudad por parte de la Sociedad Rural Argentina como sede de una reunión clave.

“Es un respaldo. El funcionario nacional vino, escuchó, tomó nota. No dio todas las respuestas, pero es un canal que antes no teníamos. Vamos a aprovecharlo”, señaló.

Compromiso renovado con la comunidad

Gentile cerró la entrevista con un mensaje directo a los vecinos: “Vamos a redoblar el esfuerzo, no vamos a parar ni un minuto. Estamos escuchando y actuando”.

Pidió también compromiso ciudadano en temas claves como el tránsito, la limpieza y el cuidado del espacio público, y aseguró que “el trabajo en conjunto con la comunidad es el único camino para salir adelante”.