General

Corte programado de energía en Dennehy por tareas de mantenimiento

Será este miércoles 10 de septiembre de 2025, entre las 09:00 y las 13:00 horas

0
La Cooperativa Eléctrica y de Servicios de Nueve de Julio informó que el corte afectará a la zona delimitada en la imagen con líneas rojas, y forma parte de una serie de tareas destinadas a mejorar la infraestructura del servicio eléctrico.

Se recomienda a los vecinos de la zona tomar las precauciones necesarias para minimizar los inconvenientes durante el horario de corte.

⚠️ Importante: En caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados y se informará una nueva fecha.

