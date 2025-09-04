jueves, septiembre 4, 2025
Nacion homologó la Emergencia Agropecuaria a los productores de Nueve de Julio

La medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial y responde al pedido realizado por la intendenta María José Gentile quien llevó la voz de a Sociedad Rural local y se extenderá hasta marzo 2026.

El Gobierno nacional homologó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario para varios el distrito de Nueve de Julio. La medida, que fue oficializada esta madrugada en el Boletín Oficial, permitirá a los productores acceder a beneficios fiscales y financiamiento especial. Se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026. En el caso de Nueve de Julio, la medida alcanza a las circunscripciones 2 a 15, consideradas entre las más afectadas.

En ese contexto, tuvo un rol protagónico la gestión de la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, quien viajó a la Ciudad de Buenos Aires el jueves pasado para insistir con el pedido de homologación. Llegó la voz del campo, es decir acompañó la nota de la Mesa de Crisis local y una de la Sociedad Rural que había hecho pública. La respuesta llegó rápidamente y será celebrada por las autoridades locales y los productores del distrito, quienes esperaban con urgencia esta resolución para afrontar la crítica situación.

La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia (CEDABA) había recomendado esta medida semanas atrás. Ahora, con la homologación nacional, los productores podrán acceder también a exenciones impositivas a nivel nacional, además de posibles líneas de financiamiento con tasas subsidiadas.

Además, desde el gobierno provincial se solicitó a Nación recursos adicionales para mejorar la transitabilidad de los caminos rurales, muchos de los cuales quedaron intransitables por el avance del agua.

