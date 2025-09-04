Día de la secretaria: Un reconocimiento a la labor administrativa

- Advertisement -

Hoy, 4 de septiembre, se celebra el Día de la Secretaria en Argentina. Esta fecha fue establecida en 1970 para reconocer la labor de quienes cumplen funciones administrativas en empresas y organismos públicos. La celebración tiene sus raíces en la historia de la profesión, que se remonta a la invención de la máquina de escribir en el siglo XIX. Christopher Sholes, inventor estadounidense, creó la máquina de escribir, y su hija Lillian Sholes fue la primera en utilizarla, convirtiéndose en la primera dactilógrafa reconocida.

Con el tiempo, la profesión de secretaria ha evolucionado significativamente. Hoy en día, los secretarios y secretarias cumplen funciones clave en la organización de empresas, como la gestión de agendas y coordinación de reuniones, el manejo de documentación y archivo digital, la comunicación interna y externa, y la asistencia en la toma de decisiones ejecutivas.