jueves, septiembre 4, 2025
6.1 C
Nueve de Julio
jueves, septiembre 4, 2025
6.1 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día de la secretaria: Un reconocimiento a la labor administrativa

El reconocimiento de las contribuciones de las y los ayudantes de dirección era la meta principal de los organismos que impulsaron la festividad: en el año 2000, también se estableció el 21 de abril como el “Día de los Profesionales Administrativos”.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Hoy, 4 de septiembre, se celebra el Día de la Secretaria en Argentina. Esta fecha fue establecida en 1970 para reconocer la labor de quienes cumplen funciones administrativas en empresas y organismos públicos. La celebración tiene sus raíces en la historia de la profesión, que se remonta a la invención de la máquina de escribir en el siglo XIX. Christopher Sholes, inventor estadounidense, creó la máquina de escribir, y su hija Lillian Sholes fue la primera en utilizarla, convirtiéndose en la primera dactilógrafa reconocida.

Con el tiempo, la profesión de secretaria ha evolucionado significativamente. Hoy en día, los secretarios y secretarias cumplen funciones clave en la organización de empresas, como la gestión de agendas y coordinación de reuniones, el manejo de documentación y archivo digital, la comunicación interna y externa, y la asistencia en la toma de decisiones ejecutivas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5969

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR