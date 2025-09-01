lunes, septiembre 1, 2025
11.7 C
Nueve de Julio
Elecciones 2025

Verónica Magario: “El 7 de septiembre hay que parar a Milei antes de que nos lleve al peor de los desastres”

La Vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral compartió un almuerzo con jubilados en el Polideportivo y Centro Cultural Juan Domingo Perón de La Matanza.

0
Verónica Magario criticó hoy el abandono y ajuste económico que el Gobierno del presidente Javier Milei ejerce sobre los jubilados.

“Es un modelo de ajuste que les baja el sueldo a los jubilados y a los docentes. Hay formas de gobernar que no se repiten de casualidad. Lo que ellos quieren, tanto Mauricio Macri como Javier Milei, es claramente que ustedes no existan más”, afirmó la Vicegobernadora.

Magario, que estuvo acompañada por el intendente local, Fernando Espinoza, remarcó que “la historia de los años noventa comienza a repetirse muy aceleradamente”. “Fue una Argentina que terminó mal, y hoy está pasando lo mismo porque se aplica el mismo modelo económico”, agregó.

“Ustedes trabajaron toda la vida y tienen que tener una jubilación para poder comer, para obtener medicamentos, ir a pasear, comprarle un juguete a sus nietos y hacer lo que se les dé la gana. El 7 de septiembre hay que parar a Milei antes de que nos lleve al peor de los desastres”, sostuvo Magario.

Por último, la Vicegobernadora le sugirió al presidente Javier Milei que abandone el viaje del miércoles a Estados Unidos. “Entre la plata que le sacaste a los jubilados, con lo que le compraste a ese laboratorio; dejá de ser cobarde y vení a La Matanza para escuchar cómo se vive y cómo hay que gobernar”, cerró.

