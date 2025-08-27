miércoles, agosto 27, 2025
21.7 C
Nueve de Julio
miércoles, agosto 27, 2025
21.7 C
Nueve de Julio
General

La Justicia bonaerense habilitó a incluir más de dos fotos en las boletas electorales

La Cámara de Apelaciones de La Plata hizo lugar a un pedido de la Defensoría del Pueblo y suspendió la resolución de la Junta Electoral que limitaba a dos las imágenes de candidatos. El fallo garantiza a las agrupaciones políticas mayor libertad para informar a los votantes en los comicios del 7 de septiembre

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Justicia bonaerense ordenó suspender la restricción que impedía a los partidos incluir más de dos fotografías en las boletas electorales de las próximas elecciones provinciales del 7 de septiembre. La decisión, adoptada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, respondió a un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo, a cargo de Guido Lorenzino, que cuestionó la validez de la medida.

El tribunal, integrado por los jueces Claudia Milanta, Diego Ucín y Roberto Mora, consideró que la limitación no contaba con fundamentos técnicos ni normativos, y que podía afectar el derecho de los electores a recibir información clara, completa y accesible. Además, señalaron que no se explicaba por qué dos fotos serían aceptables y tres no.

De este modo, hasta que haya sentencia definitiva, las agrupaciones políticas podrán incluir la cantidad de imágenes de sus candidatos que consideren necesarias, siempre dentro del tercio central de la boleta y respetando los parámetros técnicos de la Junta Electoral.

Lorenzino celebró el fallo y afirmó que “resguarda derechos políticos esenciales y asegura mayor transparencia e información al electorado bonaerense”, al garantizar la identificación visual de los candidatos y reforzar los principios de accesibilidad electoral.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5961

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR