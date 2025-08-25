lunes, agosto 25, 2025
14.4 C
Nueve de Julio
General

Unión por la Patria reclama al Ejecutivo el acceso a decretos y resoluciones

El bloque presentó un pedido de informes aprobado en abril, pero aún no recibió la documentación solicitada

0
El Bloque de concejalas y concejales de Unión por La Patria solicitó al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Nueve de Julio la remisión de los decretos y resoluciones extractados que fueron publicados en el Boletín Oficial Municipal.

Según explicaron, en la Sesión Ordinaria del 24 de abril pasado el Honorable Concejo Deliberante aprobó el Pedido de Informes (Expediente N° 086/2025), mediante el cual se requirió al Ejecutivo entregar esa información. Sin embargo, hasta el momento el material no fue remitido.

Desde el bloque opositor advirtieron que esta situación impide el acceso a información pública, condición fundamental para la participación ciudadana y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones democráticas.

“La transparencia implica que la información esté disponible sin trabas o requisitos, que sea comprensiva, confiable y de calidad”, señalaron desde Unión por La Patria, remarcando que la demora del Ejecutivo representa un retroceso en materia de apertura y rendición de cuentas.

