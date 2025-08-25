Trabajos de mejorado en calle Juan B. Justo

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Vialidad Urbana, informa que se están realizando tareas de colocación de piedra y RAP sobre la calle Juan B. Justo, entre Mitre y Cavallari.

Estas acciones se enmarcan en el plan de mejoramiento de calles que lleva adelante el municipio, con el objetivo de optimizar la transitabilidad, brindar mayor seguridad vial y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La Dirección de Vialidad Urbana continuará con estas intervenciones en distintos sectores de la ciudad, avanzando en un plan de mantenimiento y recuperación de la red vial urbana.