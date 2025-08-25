lunes, agosto 25, 2025
14.4 C
Nueve de Julio
lunes, agosto 25, 2025
14.4 C
Nueve de Julio
General

Récord histórico de ballenas Francas en Península Valdés

La población de ballenas francas australes en Península Valdés llegó a 2.110 ejemplares. Los avistajes en Mar del Plata, Necochea y Claromecó confirman la expansión.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La población de ballenas francas en Península Valdés, Chubut, ha alcanzado un récord histórico de 2.110 ejemplares, incluyendo 82 crías. Según el biólogo marino Mariano Coscarella, la población ha crecido sostenidamente desde la década de 1980, lo que explica su aparición en lugares donde antes no estaban, como la costa bonaerense.

En Mar del Plata, Necochea, Claromecó y Punta Mogotes, se han registrado avistamientos de ballenas francas a pocos metros de la costa. La temporada de avistajes en Valdés se extiende de mayo a diciembre, con un pico entre agosto y septiembre. Los golfos chubutenses ofrecen un hábitat seguro para la reproducción, y se han registrado ballenatos blancos, que representan alrededor del 5% de las crías. Las ballenas migran hacia sus áreas de alimentación en el Atlántico sudoccidental después de la temporada, y se han registrado viajes hacia áreas cercanas a Brasil, las Georgias y más al sur. El estudio de las ballenas francas es posible gracias al aporte de los operadores turísticos de Puerto Pirámides, que financian los censos anuales.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5959

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR