Nueva jornada de Boccia en Junín

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Desarrollo Comunitario, viajó junto a participantes del taller de Boccia y coordinadores del Programa Envión a la ciudad de Junín para participar de la cuarta fecha de la Liga de Boccia (Bochas adaptadas para personas con discapacidad) del Oeste de la provincia.

La actividad forma parte de un espacio de encuentro y disfrute, promoviendo la práctica del deporte y la integración con compañeros de otras localidades.

La jornada permitió compartir grandes momentos y seguir fortaleciendo los vínculos entre los jóvenes participantes.

La secretaría de Desarrollo Comunitario celebra el entusiasmo de todos los participantes y continúa acompañando este tipo de iniciativas que fomentan el deporte y la inclusión social.

Para más información y novedades, seguir las redes oficiales: @desarrollocomunitario.9dj