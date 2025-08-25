lunes, agosto 25, 2025
General

Microcorte de luz afectó a casi toda la ciudad esta mañana

La CEyS Mariano Moreno informó que la interrupción breve en el suministro eléctrico, ocurrida alrededor de las 8:30, fue causada por un inconveniente en el corredor Bragado–9 de Julio

Cadena Nueve y Máxima 89.9 quedaron fuera de servicio

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno (CEyS) informó que el microcorte de energía registrado este lunes por la mañana, alrededor de las 08:30, tuvo su origen en un desenganche del corredor eléctrico “Bragado–Nueve de Julio”.

Según explicaron desde la entidad, esta falla momentánea provocó un “pestañeo” en el servicio, es decir, una breve interrupción que afectó a casi toda la ciudad.

Desde la CEyS agradecieron la comprensión de los usuarios y aclararon que el suministro fue restablecido de manera inmediata, sin mayores consecuencias para los hogares ni el sistema eléctrico local.

