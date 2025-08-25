Microcorte de luz afectó a casi toda la ciudad esta mañana

- Advertisement -

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno (CEyS) informó que el microcorte de energía registrado este lunes por la mañana, alrededor de las 08:30, tuvo su origen en un desenganche del corredor eléctrico “Bragado–Nueve de Julio”.

Según explicaron desde la entidad, esta falla momentánea provocó un “pestañeo” en el servicio, es decir, una breve interrupción que afectó a casi toda la ciudad.

Desde la CEyS agradecieron la comprensión de los usuarios y aclararon que el suministro fue restablecido de manera inmediata, sin mayores consecuencias para los hogares ni el sistema eléctrico local.