Fortaleciendo vínculos entre escuela, familias y comunidad

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Desarrollo Comunitario y la Dirección General de Trabajo Social, en conjunto con la Escuela N° 30, impulsa una propuesta destinada a fortalecer los vínculos entre la escuela, las familias y la comunidad, con el objetivo de construir un ambiente más saludable y propicio para el aprendizaje.

En esta primera jornada, se llevó a cabo un taller con alumnos de primer grado, en el que los niños pudieron presentarse a través del juego, imaginando su “superpoder”, dibujándolo y compartiéndolo con sus compañeros.

Desde la dirección de Trabajo Social se destaca que, cuando escuela, familia y comunidad trabajan juntas, se generan espacios de escucha, respeto y acompañamiento que impactan directamente en el desarrollo integral de las infancias.

La secretaría de Desarrollo Comunitario continuará promoviendo este tipo de iniciativas que fortalecen la participación y el vínculo comunitario.