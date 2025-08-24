Mariano Navone debuta este domingo en el US Open ante Marcos Giron

- Advertisement -

El US Open 2025 comienza este domingo 24 de agosto y marcará un momento especial para Mariano Navone, quien hará su debut absoluto en el cuadro principal del Grand Slam estadounidense. El tenista bonaerense enfrentará al local Marcos Giron, un rival al que ya derrotó recientemente en el ATP 250 de Winston-Salem, lo que le da un plus de confianza para esta presentación.

Navone, oriundo de Nueve de Julio, atraviesa el mejor momento de su joven carrera y buscará aprovechar el envión anímico para avanzar a la segunda ronda del torneo que se disputa sobre las canchas duras de Flushing Meadows, en Nueva York.

Aunque todavía no está confirmado el horario exacto de su partido, se espera que juegue en la jornada vespertina del domingo. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma Star+, junto con toda la cobertura del US Open.

Navone forma parte de una nutrida delegación argentina en esta edición del torneo, que cuenta con ocho representantes nacionales en total. Pero sin dudas, todos los ojos de Nueve de Julio estarán puestos en su presentación.