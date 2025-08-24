Gran debut de Mariano Navone en el US Open, pero no alcanzó: cayó ante Marcos Giron en un partidazo

- Advertisement -

El sueño de Mariano Navone en el debut del US Open llegó a su fin en la primera ronda, pero dejó una imagen muy positiva en su estreno absoluto en el último Grand Slam del año. El tenista bonaerense, oriundo de Nueve de Julio, cayó este domingo ante el estadounidense Marcos Giron en un verdadero partidazo que se definió en cinco intensos sets.

El marcador final fue: Giron 6-0, 7-5, 4-6, 5-7 y 6-4, en un duelo que duró más de cinco y media y que mantuvo en vilo tanto al público presente en las canchas duras de Flushing Meadows como a los seguidores de Navone en la Argentina.

Navone llegaba a este compromiso con buenas sensaciones, tras haber vencido recientemente al propio Giron en el ATP 250 de Winston-Salem. Sin embargo, esta vez el estadounidense hizo valer su experiencia y el apoyo del público local para revertir un encuentro que parecía inclinarse para el lado del argentino, quien logró remontar un 0-2 en sets para igualar el partido y forzar un desenlace dramático.

A pesar del resultado, el tenista de 24 años mostró carácter, físico y calidad tenística, dejando una gran impresión en su debut absoluto en el cuadro principal de un US Open. Esta participación consolida su gran temporada y le suma valiosa experiencia de cara al futuro.

Navone forma parte de una nutrida legión argentina en esta edición del Abierto de Estados Unidos, con ocho representantes en total. Aunque no pudo avanzar a segunda ronda, su entrega y nivel competitivo llenaron de orgullo a su ciudad natal y al tenis argentino.