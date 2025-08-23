Una fiesta de fe y esperanza: más de mil personas celebran el Jubileo diocesano en la antesala de tres ordenaciones sacerdotales

- Advertisement -

Con cantos, bailes, oraciones y profunda emoción, más de mil personas participaron del Jubileo o Asamblea Diocesana que se celebró en el salón de usos múltiples de la Escuela Normal Superior de Nueve de Julio. Jóvenes y adultos, procedentes de las 17 localidades que conforman la diócesis, vivieron una jornada de celebración espiritual que culminará con la ordenación sacerdotal de tres jóvenes: los gemelos Juan Eduardo y Juan Miguel Carreras, oriundos de Roberts (Lincoln), y Tomás Della Penna, de Nueve de Julio.

El clima festivo y comunitario fue constante durante todo el encuentro. Entre cantos animados como “El Espíritu Santo me hace bailar” o “Llénalo de aceite”, los presentes expresaron su alegría y compromiso con la fe. La jornada fue conducida con entusiasmo por líderes religiosos y animadores que invitaron a todos a mover el cuerpo y el alma al ritmo de la música como una forma de alabanza.

El momento central se vive esta tarde con la ordenación sacerdotal de los tres jóvenes, un hecho profundamente significativo para la comunidad local. En palabras de Monseñor Ariel Torrado Mosconi, obispo de la diócesis, este encuentro representa “una alegría inmensa por reunirnos como iglesia y recibir el regalo de tres nuevos sacerdotes”. El obispo también hizo hincapié en la necesidad de rezar por las vocaciones sacerdotales, dado que actualmente solo 28 sacerdotes activos cubren más de 40 parroquias en la región.

Por su parte, el Padre Daniel Camagna, visiblemente conmovido, recordó que esta jornada es la concreción de un sueño gestado hace más de 25 años: “Esto es una puerta abierta al futuro, a la esperanza, como es el lema de este jubileo”, expresó emocionado.

Los tres futuros sacerdotes tienen historias de vida marcadas por el compromiso. Los hermanos Carreras, formados inicialmente en Agronomía, decidieron dejar sus carreras para responder al llamado de Dios. Tomás Della Penna, por su parte, abrazó la vocación desde muy joven, con una profunda entrega al servicio pastoral.

Con la presencia de comunidades de toda la diócesis, sacerdotes, religiosos y fieles, este jubileo se vive como una verdadera fiesta de la Iglesia: una celebración que mira al pasado con gratitud, al presente con alegría y al futuro con renovada esperanza.