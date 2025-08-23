Tres nuevos sacerdotes y una comunidad en pie: Nueve de Julio celebró el Jubileo Diocesano con más de mil fieles

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este sábado 23 de agosto, la ciudad de Nueve de Julio vivió uno de los acontecimientos religiosos más significativos de los últimos años: el Jubileo Diocesano, una jornada espiritual y festiva que convocó a más de mil personas en el salón de usos múltiples de la Escuela Normal Superior N° 7. El punto culminante fue la ordenación de tres nuevos sacerdotes: Tomás Della Penna, oriundo de Nueve de Julio, y los hermanos mellizos Juan Eduardo y Juan Miguel Carreras, nacidos en Roberts.

Desde las primeras horas de la mañana, delegaciones de las parroquias de los 17 distritos que componen la diócesis comenzaron a llegar para participar de las actividades programadas: momentos de adoración, confesiones, cantos, testimonios vocacionales y celebraciones comunitarias. El clima fue de profunda alegría y fervor, propio de una Iglesia viva y en movimiento.

La solemne misa de ordenación fue presidida por el obispo diocesano, monseñor Ariel Torrado Mosconi, quien, visiblemente conmovido, dirigió palabras directas y profundas a los nuevos sacerdotes:

“Van a ser presbíteros para tiempos difíciles. Serán pastores en una época de desafíos. Por eso, deben estar preparados para abrazar la cruz con fe, esperanza y amor”.

Junto a él, concelebraron más de 50 sacerdotes y seminaritas de la diócesis, además del obispo auxiliar de Luján-Mercedes, monseñor Mauricio Landra, y el querido obispo emérito de Nueve de Julio, monseñor Martín de Elizalde, cuya presencia fue recibida con un afectuoso aplauso por parte de la comunidad.

La ceremonia también contó con la presencia de la intendente municipal, María José Gentile, acompañada por el secretario de Gobierno, Federico Aranda, quienes se unieron al pueblo en este momento tan significativo para la vida local.

Uno de los pasajes más emotivos fue la imposición de manos, cuando uno a uno, los sacerdotes presentes se acercaron a los nuevos ordenados para orar en silencio sobre ellos. Las lágrimas no tardaron en aparecer, tanto en los rostros de los jóvenes como en los de sus familias, amigos y fieles presentes.

En particular, la ordenación de los hermanos Carreras resonó fuertemente en Roberts, su pueblo natal. Ambos habían iniciado estudios en agronomía, pero decidieron dejar todo para seguir el llamado de Dios. La comunidad parroquial de Roberts, que transmitió en vivo la ceremonia, vivió el evento con gran emoción, celebrando que dos de sus hijos se consagran al sacerdocio.

Tomás Della Penna, por su parte, es muy querido en Nueve de Julio, donde se formó en la fe y maduró su vocación. La ciudad se volcó masivamente a acompañarlo en este día tan especial, reflejando el cariño que supo sembrar en su caminar pastoral. Sus padres son empáticos y de compromiso en la comunidad, siendo médico su progenitor.

La celebración concluyó con una bendición especial y el canto alegre del “Te Deum”, que resonó como un himno de gratitud. Luego, en un ambiente festivo, se compartió un almuerzo comunitario y momentos de encuentro entre fieles, sacerdotes y familiares.

El Jubileo Diocesano no fue solo una ceremonia, sino una experiencia viva de comunión, vocación y esperanza para una Iglesia que, aún en medio de desafíos, sigue dando frutos.