Tres nuevos sacerdotes serán ordenados este sábado en Nueve de Julio

Este sábado 24 de agosto, la Diócesis de Nueve de Julio vivirá una jornada de profunda fe y celebración con la ordenación sacerdotal de tres nuevos presbíteros: Juan Eduardo Carreras, Juan Miguel Carreras y Tomás Della Penna.

A las 14 horas comenzará una peregrinación jubilar de esperanza, que partirá desde el Centro Beato Eduardo Pironio hacia la Escuela Superior de Comercio, ubicada en la intersección de Mendoza y Cardenal Pironio. En ese lugar, a las 15:30, tendrá lugar la misa de ordenación presidida por el obispo diocesano, monseñor Ariel Torrado Mosconi, con la presencia de obispos invitados, sacerdotes y una gran cantidad de fieles.

Los futuros sacerdotes provienen de distintas localidades de la diócesis: Juan Eduardo y Juan Miguel Carreras son oriundos de Roberts, mientras que Tomás Della Penna es de la ciudad de Nueve de Julio. Familiares, amigos y miembros de sus comunidades acompañarán con emoción este paso fundamental en sus vidas.

Durante la celebración, se vivirá el rito de ordenación que incluye momentos de profunda significación como la imposición de manos, la unción de las manos con el Santo Crisma, la entrega del cáliz y la patena, y el saludo de paz entre los sacerdotes. Tras el rito, los nuevos presbíteros concelebrarán por primera vez la Eucaristía.

Se espera la participación de más de mil personas, en una jornada que marcará un hito en la historia reciente de la diócesis, al contar con tres nuevas vocaciones que llegan al ministerio presbiteral para servir al pueblo de Dios.

Previamente desde las 9 se realizará una Asamblea en el mimo establecimiento educativo.

La ceremonia se podrá seguir por el canal de YouTube Visión Plus de Cadena Nueve https://www.youtube.com/@CadenaNueveNoticias