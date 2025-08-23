La Diócesis de Nueve de Julio se renueva con ‘Amor, compromiso y esperanza’

- Advertisement -

La ciudad de Nueve de Julio fue escenario de una jornada llena de emoción y espiritualidad, donde más de mil personas participaron de la Asamblea Diocesana en el marco del Jubileo 2025: Peregrinos de Esperanza.

Uno de los momentos más destacados fue la ordenación sacerdotal de tres jóvenes, entre ellos los hermanos mellizos Juan Eduardo y Juan Miguel Carreras, conocidos con cariño como “los Mechis” y Tomás Della Penna. La comunidad los rodeó de afecto, aplausos y oraciones, celebrando su sí definitivo al servicio de Dios.

“No hay otra palabra que gratitud”

En medio de saludos y muestras de cariño, Juan Eduardo Carreras compartió sus primeras palabras como sacerdote con Cadena Nueve:

“Muy contento y con una alegría muy grande por este regalo que Dios nos ha hecho. Lo compartimos como comunidad, como Iglesia, como familia. Nos ha sostenido la oración, la Virgen, los amigos y sobre todo la familia. No estamos solos, estamos juntos. No hay otra palabra que gratitud.”

Las palabras del Obispo: Amor, esperanza y compromiso

En el marco del encuentro, Monseñor Ariel Torrado Mosconi dirigió un mensaje que resonó con fuerza entre los presentes. Subrayó el valor de la conversación espiritual vivida durante la jornada y destacó el significado de estas ordenaciones para la Iglesia diocesana.

“Ha sido una jornada inolvidable. Pese a ser tantos, se pudo hablar y escuchar lo que el Espíritu Santo inspiraba a cada uno. Nos llevamos tres palabras que nos guiarán: amor, esperanza y compromiso. Y ver que hay jóvenes que hoy entregan su vida por entero a Dios, es un signo muy fuerte de esperanza para todos”.

Un cierre con la Virgen y el corazón lleno

La celebración concluyó con la imagen de Nuestra Señora de Fátima, patrona de la diócesis, mientras se entonaban cantos y se pronunciaban bendiciones. El cartel del fondo, “Jubileo 2025: Peregrinos de Esperanza”, fue el marco perfecto para una jornada de fe, alegría y renovación eclesial.

Con nuevos pastores y una comunidad fortalecida, la Diócesis de Santo Domingo sigue caminando unida hacia el futuro, sostenida por esas tres palabras que ya son lema de este tiempo jubilar: amor, esperanza y compromiso.