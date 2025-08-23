Jóvenes de Salliqueló compartieron su emoción en la ordenación de sacerdotes en Nueve de Julio

- Advertisement -

En un clima de fe, alegría y profunda emoción, se celebró en Nueve de Julio el Jubileo Diocesano, que tuvo como momento central la ordenación de tres nuevos sacerdotes. Jóvenes de toda la diócesis participaron de la jornada, incluyendo un entusiasta grupo de chicas de Salliqueló, quienes compartieron su experiencia con Cadena Nueve durante la transmisión especial.

Desde Salliqueló con esperanza

El grupo de jóvenes llegó a Nueve de Julio la noche anterior, tras un viaje de alrededor de cuatro horas. “Llegamos a las ocho de la noche. Hacía frío, pero la noche fue linda”, contaron. “Nos quedamos despiertas hasta las dos de la mañana, y a las ocho ya estábamos en pie, listas para venir caminando hasta acá”.

Las tres amigas que hablaron —Pía Piedras, Sofía Soler y Máxima Mayor— están cursando el último año del secundario y forman parte de un grupo más grande de 12 amigas de Salliqueló.

Una ceremonia que tocó el alma

Pía Piedras describió el evento con entusiasmo: “Muy lindo. La misa me gustó mucho, fue muy emocionante. No lloré, pero me llegó. Fue espectacular, la verdad lo recomiendo”.

Sofía Soler compartió lo que más la movilizó: “Fue re emocionante. Verlo a Tomás —uno de los nuevos sacerdotes— ahí arriba fue muy fuerte. Lo conocemos porque estuvo misionando en nuestro pueblo, y es un chico muy cercano, muy accesible. Verlo dar un paso tan grande te inspira”.

También recordaron el testimonio que Tomás compartió con los jóvenes la noche anterior: “Nos contó que en el colegio tenía Catequesis con una hermana que también participó en la misa. Dijo que estaba pasando un momento difícil, que no se encontraba con nada, y fue en Catequesis donde le cayó la ficha de lo que quería hacer”.

“Una decisión enorme, que inspira”

Máxima Mayor también compartió su impresión del encuentro: “Lo que más me movilizó fue escuchar su historia y ver cómo decidió algo tan grande a tan corta edad. Tenía 15 o 16 años cuando le dijo a su familia que quería ser sacerdote. Fue un shock para ellos, pero lo acompañaron. Es fuerte ver cómo lo logró”.

Las tres coincidieron en que fue una experiencia inolvidable. “Es una decisión de por vida, y ver jóvenes que eligen este camino, con tanta convicción, emociona mucho”, concluyeron.

Un cierre de jornada con el corazón lleno

Tras la misa, las delegaciones comenzaron a regresar a sus localidades. Para las chicas de Salliqueló, el Jubileo fue mucho más que una ceremonia: fue una vivencia espiritual profunda que quedará grabada en sus corazones.

La Diócesis de Nueve de Julio celebró no solo la ordenación de nuevos sacerdotes, sino también la comunión de su gente y el compromiso renovado de los jóvenes con la fe.