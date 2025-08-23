Grave accidente en Ruta 5: tres muertos y una herida de gravedad

- Advertisement -

Una tragedia vial sacudió esta mañana a la Ruta Nacional N° 5, a la altura del kilómetro 389,5, en jurisdicción de Francisco Madero, partido de Pehuajó. Un violento choque entre un automóvil y un camión dejó como saldo tres personas fallecidas y una mujer con heridas graves.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a un vehículo Fiat Cargo en el que viajaba una familia oriunda de Comodoro Rivadavia, y un camión Fiat Iveco conducido por un hombre de 29 años, con domicilio en Saladillo.

Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron de manera frontal. Como consecuencia del impacto, fallecieron en el lugar tres de los ocupantes del automóvil: un hombre de 40 años y dos menores. Una mujer de 35 años fue trasladada en grave estado al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu. El camión, que se incendió tras el choque, fue consumido por el fuego, aunque su conductor resultó ileso.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, efectivos de Policía Científica, personal de Seguridad Vial y la Policía Comunal. La ruta permaneció totalmente cortada en ese tramo, y se solicitó a los conductores evitar la zona y circular con extrema precaución.

La causa fue caratulada como Triple Homicidio y Lesiones Graves Culposas, con intervención de la UFI N°8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Dr. Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento Judicial Trenque Lauquen.