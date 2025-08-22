viernes, agosto 22, 2025
Un llamado a cuidar desde el corazón: inscripción abierta para cuidadores familiares

La provincia de Buenos Aires invita a quienes deseen brindar afecto, compañía y cuidado a niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años que viven en instituciones y para quienes la adopción no es posible. La inscripción está abierta hasta el 15 de septiembre, e incluye talleres virtuales de información y evaluación los días 18 y 25 de septiembre

Hasta el 15 de septiembre, la provincia de Buenos Aires abrió la inscripción para personas interesadas en formar parte del Registro de Cuidadores Familiares, destinado a garantizar cuidado y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años que residen en instituciones y para quienes la adopción no es una opción.

Los interesados deberán completar un formulario de preinscripción para participar de dos talleres grupales de información y evaluación que se realizarán de manera virtual los días 18 y 25 de septiembre, a partir de las 9 horas. El programa busca cubrir la necesidad de contar con figuras de cuidado que acompañen a quienes no han encontrado postulantes en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, o para quienes la adopción no resulta adecuada o no cuenta con el consentimiento necesario.

