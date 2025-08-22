Recambio de desagües pluviales en Avda Cardenal Pironio y Alberti

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, ejecuta trabajos de recambio de desagües pluviales en la intersección de Av. Cardenal Pironio y calle Alberti.

Esta intervención busca dar solución definitiva a los constantes anegamientos que se registraban en este sector ante cada precipitación, lo que generaba serios inconvenientes tanto a vecinos como a quienes debían transitar por la zona.

Desde el municipio se solicita a los conductores y peatones circular con la debida precaución mientras se desarrollan las tareas, a fin de resguardar la seguridad de todos.