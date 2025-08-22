viernes, agosto 22, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
viernes, agosto 22, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
General

Recambio de desagües pluviales en Avda Cardenal Pironio y Alberti

Desde el municipio se solicita a los conductores y peatones circular con la debida precaución mientras se desarrollan las tareas

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, ejecuta trabajos de recambio de desagües pluviales en la intersección de Av. Cardenal Pironio y calle Alberti.

Esta intervención busca dar solución definitiva a los constantes anegamientos que se registraban en este sector ante cada precipitación, lo que generaba serios inconvenientes tanto a vecinos como a quienes debían transitar por la zona.

Desde el municipio se solicita a los conductores y peatones circular con la debida precaución mientras se desarrollan las tareas, a fin de resguardar la seguridad de todos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5956

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR