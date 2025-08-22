La Residencia “Carmen Simón Coliqueo” inauguró su renovado Sector 3: más confort, cuidado y calidad de vida para todos

- Advertisement -

En un clima de cercanía y alegría, vecinos, autoridades y familias participaron de la inauguración del renovado Sector 3 de la Residencia “Carmen Simón Coliqueo”. La obra incluyó la reconstrucción integral del edificio y la incorporación de equipamiento de última generación para mejorar la calidad de vida de los residentes.

El sector cuenta con 16 habitaciones nuevas —una matrimonial y quince individuales—, todas con camas ortopédicas, colchones y almohadas especiales. Además, se construyeron 4 baños adaptados, un espacio de enfermería con sistemas de oxígeno y una amplia sala de estar con sillones y TV de 65 pulgadas.

Durante el recorrido, el intendente Franco Flexas expresó:

“Hoy no solo reabrimos un sector, sino que reafirmamos nuestro compromiso con los adultos mayores. Queremos que este sea un lugar donde vivan con dignidad, comodidad y afecto. En Viamonte, cuidar a quienes nos cuidaron siempre será una prioridad.”

La directora de la institución, Jazmín Richard, destacó que cada detalle fue diseñado pensando en el bienestar de los residentes: “Renovamos habitaciones, baños, espacios comunes y sistemas de climatización para que se sientan cómodos, seguros y, sobre todo, acompañados.”

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Florencia Petteta, subrayó el trabajo conjunto que permitió concretar la obra: “Las mejoras no solo se ven, también se sienten: fortalecen el sentido de hogar y la calidad del cuidado que brindamos todos los días.”

Actualmente, la Residencia “Carmen Simón Coliqueo” alberga a más de 26 personas mayores con distintos niveles de autonomía que requieren atención permanente. El objetivo de la remodelación fue crear un espacio más seguro, accesible y cálido, que incentive la independencia y promueva los vínculos con las familias y la comunidad.

Con una inversión 100% municipal, sin aportes del gobierno provincial ni nacional, General Viamonte reafirma su compromiso de garantizar espacios dignos y cuidados de calidad para las personas mayores, apostando a su bienestar presente y futuro.