viernes, agosto 22, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
viernes, agosto 22, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
General

La Residencia “Carmen Simón Coliqueo” inauguró su renovado Sector 3: más confort, cuidado y calidad de vida para todos

El Municipio de General Viamonte presentó las mejoras del Sector 3 de la Residencia para Personas Mayores “Carmen Simón Coliqueo”. El espacio, totalmente remodelado y equipado, ofrece más comodidad, accesibilidad y bienestar para los residentes, reafirmando el compromiso local con el cuidado de los adultos mayores.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En un clima de cercanía y alegría, vecinos, autoridades y familias participaron de la inauguración del renovado Sector 3 de la Residencia “Carmen Simón Coliqueo”. La obra incluyó la reconstrucción integral del edificio y la incorporación de equipamiento de última generación para mejorar la calidad de vida de los residentes.

El sector cuenta con 16 habitaciones nuevas —una matrimonial y quince individuales—, todas con camas ortopédicas, colchones y almohadas especiales. Además, se construyeron 4 baños adaptados, un espacio de enfermería con sistemas de oxígeno y una amplia sala de estar con sillones y TV de 65 pulgadas.

Durante el recorrido, el intendente Franco Flexas expresó:
“Hoy no solo reabrimos un sector, sino que reafirmamos nuestro compromiso con los adultos mayores. Queremos que este sea un lugar donde vivan con dignidad, comodidad y afecto. En Viamonte, cuidar a quienes nos cuidaron siempre será una prioridad.”

La directora de la institución, Jazmín Richard, destacó que cada detalle fue diseñado pensando en el bienestar de los residentes: “Renovamos habitaciones, baños, espacios comunes y sistemas de climatización para que se sientan cómodos, seguros y, sobre todo, acompañados.”

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Florencia Petteta, subrayó el trabajo conjunto que permitió concretar la obra: “Las mejoras no solo se ven, también se sienten: fortalecen el sentido de hogar y la calidad del cuidado que brindamos todos los días.”

Actualmente, la Residencia “Carmen Simón Coliqueo” alberga a más de 26 personas mayores con distintos niveles de autonomía que requieren atención permanente. El objetivo de la remodelación fue crear un espacio más seguro, accesible y cálido, que incentive la independencia y promueva los vínculos con las familias y la comunidad.

Con una inversión 100% municipal, sin aportes del gobierno provincial ni nacional, General Viamonte reafirma su compromiso de garantizar espacios dignos y cuidados de calidad para las personas mayores, apostando a su bienestar presente y futuro.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5956

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR