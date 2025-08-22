La Diócesis de Nueve de Julio convoca a una misa especial por la paz

- Advertisement -

La Diócesis de Nueve de Julio invita a todos los fieles a participar de una misa especial que se celebrará este jueves 22 de agosto a las 19 horas en la Catedral Santo Domingo. La ceremonia estará presidida por monseñor Ariel Torrado Mosconi y se enmarca en la jornada de oración y ayuno convocada por el Papa León XIV.

En un mensaje durante la audiencia general del miércoles en el aula Pablo VI del Vaticano, el Papa instó a los creyentes a unirse en oración y ayuno para pedir por la paz en el mundo, coincidiendo con la festividad de Santa María Reina. La iniciativa busca que los fieles de todas las latitudes eleven su plegaria conjunta en un gesto de solidaridad y esperanza.

Monseñor Torrado Mosconi destacó la importancia de adherirse a esta convocatoria y de aprovechar la misa para reflexionar sobre la paz, la justicia y la fraternidad entre los pueblos. La Diócesis invita a toda la comunidad a asistir y compartir este momento de fe y oración.