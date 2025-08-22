viernes, agosto 22, 2025
General

Festejos por el Día del Niño en el Centro de Desarrollo Infantil

Los presentes compartieron un desayuno comunitario, en un clima de alegría y diversión, que puso de relieve la importancia de estos espacios de integración social.

En la mañana de hoy, la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Desarrollo Comunitario y el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), organizó una jornada especial de festejos por el Día del Niño en el SUM del Centro Integrador Comunitario (CIC).

La actividad contó con la participación de niños y familias del barrio, quienes disfrutaron de inflables, juegos infantiles y actividades recreativas, además de la integración de la sala de bebés, que también se sumó a la celebración.

Los presentes compartieron un desayuno comunitario, en un clima de alegría y diversión, que puso de relieve la importancia de estos espacios de integración social.

 

 

 

