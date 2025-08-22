viernes, agosto 22, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
General

Estudiantes de 4° del Colegio Jesús Sacramentado visitaron la Cooperativa para conocer sobre energías renovables y sustentabilidad

Los alumnos de 4° A y B del nivel primario recorrieron las instalaciones, aprendieron sobre nuevas energías y recibieron herramientas para contribuir al cuidado del medio ambiente desde pequeños gestos

0
En una jornada educativa, estudiantes de 4° A y B del Colegio Jesús Sacramentado de 9 de Julio visitaron las instalaciones de la Cooperativa local, con el objetivo de conocer más sobre las nuevas energías y el compromiso ambiental de la institución.

Durante la recorrida, los alumnos participaron de actividades didácticas que explicaron cómo funcionan las energías renovables y la importancia de la sustentabilidad en la vida cotidiana. Los responsables de la Cooperativa destacaron que este tipo de visitas buscan inspirar a las nuevas generaciones y mostrar que pequeños gestos pueden generar un gran impacto en el cuidado del planeta.

Como recuerdo de la experiencia, cada estudiante recibió un lápiz con semillas, que puede ser plantado una vez que se haya desgastado por su uso. Esta iniciativa busca reforzar la idea de que aprender y cuidar el medio ambiente pueden ir de la mano desde temprana edad.

Desde la Cooperativa afirmaron que seguirán promoviendo la educación ambiental, convencidos de que “el futuro se construye aprendiendo, participando y sembrando juntos”.

