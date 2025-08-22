viernes, agosto 22, 2025
Nueve de Julio
General

El comercio electrónico en Argentina: Un aumento significativo en la facturación

De acuerdo a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el comercio electrónico aumentó un 79% su facturación en la primera mitad del año.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) informó que el comercio electrónico en Argentina experimentó un notable crecimiento en los primeros seis meses del año. La facturación alcanzó los $15.317.918 millones, lo que representa un aumento del 79% en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento se vio impulsado por categorías como Electro, Herramientas y construcción, y Accesorios para autos y motos. Además, se registró un aumento significativo en las órdenes de compra, que alcanzaron los 149,5 millones, lo que representa un incremento del 46% en comparación con los primeros seis meses de 2024.

En cuanto a las unidades vendidas, se registraron 203,9 millones, siendo Alimentos y bebidas la categoría más destacada. El ticket promedio del primer semestre de 2025 fue de $102.449 pesos. La tendencia hacia las compras en línea también se refleja en las compras internacionales, donde el 8% de los argentinos realizó su primera compra en línea en 2025, y 4 de cada 10 argentinos declararon haber realizado una compra en línea internacional alguna vez.

En general, el comercio electrónico sigue siendo una opción atractiva, gracias a su conveniencia y acceso a una gran variedad de productos a precios competitivos.

