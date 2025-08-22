El comercio electrónico en Argentina: Un aumento significativo en la facturación

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) informó que el comercio electrónico en Argentina experimentó un notable crecimiento en los primeros seis meses del año. La facturación alcanzó los $15.317.918 millones, lo que representa un aumento del 79% en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento se vio impulsado por categorías como Electro, Herramientas y construcción, y Accesorios para autos y motos. Además, se registró un aumento significativo en las órdenes de compra, que alcanzaron los 149,5 millones, lo que representa un incremento del 46% en comparación con los primeros seis meses de 2024.

En cuanto a las unidades vendidas, se registraron 203,9 millones, siendo Alimentos y bebidas la categoría más destacada. El ticket promedio del primer semestre de 2025 fue de $102.449 pesos. La tendencia hacia las compras en línea también se refleja en las compras internacionales, donde el 8% de los argentinos realizó su primera compra en línea en 2025, y 4 de cada 10 argentinos declararon haber realizado una compra en línea internacional alguna vez.

En general, el comercio electrónico sigue siendo una opción atractiva, gracias a su conveniencia y acceso a una gran variedad de productos a precios competitivos.