Avanza la campaña de limpieza de microbasurales

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, continúa llevando adelante la campaña de limpieza y erradicación de microbasurales en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la higiene urbana y la calidad de vida de los vecinos.

En esta oportunidad, se llevaron a cabo tareas de saneamiento en inmediaciones de Cardenal Pironio y Dr. West, donde se había acumulado una importante cantidad de residuos.

Estos focos de basura se generan a raíz de la actitud desaprensiva de algunos vecinos, que no respetan las normativas vigentes ni las pautas de convivencia necesarias para mantener una ciudad limpia y ordenada.

La Municipalidad reitera la importancia de realizar una disposición responsable de los residuos, utilizando los servicios de recolección domiciliaria y los puntos habilitados, recordando además que arrojar basura en la vía pública constituye una infracción sujeta a sanciones.

Finalmente, se destaca que el municipio continuará con este plan sostenido de limpieza y control, aunque se subraya que el compromiso y la colaboración de la comunidad resultan fundamentales para consolidar un entorno saludable, seguro y agradable para todos.