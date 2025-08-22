viernes, agosto 22, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
viernes, agosto 22, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
General

Avanza la campaña de limpieza de microbasurales

Se pide colaboración a la comunidad

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, continúa llevando adelante la campaña de limpieza y erradicación de microbasurales en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la higiene urbana y la calidad de vida de los vecinos.

En esta oportunidad, se llevaron a cabo tareas de saneamiento en inmediaciones de Cardenal Pironio y Dr. West, donde se había acumulado una importante cantidad de residuos.

Estos focos de basura se generan a raíz de la actitud desaprensiva de algunos vecinos, que no respetan las normativas vigentes ni las pautas de convivencia necesarias para mantener una ciudad limpia y ordenada.

La Municipalidad reitera la importancia de realizar una disposición responsable de los residuos, utilizando los servicios de recolección domiciliaria y los puntos habilitados, recordando además que arrojar basura en la vía pública constituye una infracción sujeta a sanciones.

Finalmente, se destaca que el municipio continuará con este plan sostenido de limpieza y control, aunque se subraya que el compromiso y la colaboración de la comunidad resultan fundamentales para consolidar un entorno saludable, seguro y agradable para todos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5956

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR