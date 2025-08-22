Actualización de la normativa para el comercio de fitosanitarios en envases retornables y a granel

- Advertisement -

El Senasa actualizó su Resolución 245/2021, que aprueba el protocolo para la comercialización de sustancias activas y productos formulados en todo el territorio nacional mediante envases retornables y a granel.

La actualización de la norma, mediante la Resolución 614/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, incorpora la Clase II de peligro agudo —identificada con banda toxicológica amarilla en las etiquetas— en el protocolo, lo que permite incluir más de 1.450 nuevos productos, algunos de ellos con un importante volumen de comercialización en el país.

Esta medida podría reducir significativamente la cantidad de envases que se despachan en el mercado y que deberían ser gestionados por los sistemas vigentes para envases vacíos.

La disminución en el uso de envases genera un doble beneficio ya que reduce costos y simplifica la logística comercial para elaboradores y productores agropecuarios, y reduce el volumen de residuos que sería necesario eliminar si no se adoptara esta modificación.

Asimismo, entre los cambios, se deja sin efecto la condición de presentar ante el Senasa, el Certificado de Homologación del Prototipo de Envase, exigencia que no surge del Organismo sino de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Por lo tanto, y dado que el Senasa no tiene competencia para intervenir en esta materia, ni facultad para su control, se suprime el requisito, en el marco de los procesos de simplificación y facilitación que se vienen implementando, reduciendo costos logísticos y residuos.