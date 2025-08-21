Vandalismo reiterado en el Parque General San Martín

- Advertisement -

Durante las primeras horas de la mañana de hoy, el Parque General San Martín volvió a ser escenario de un repudiable acto de vandalismo contra la propiedad pública. Autores ignorados —presumiblemente menores de edad— provocaron daños en el sector de juegos, donde se contabilizaron 18 bancos rotos y otros desmanes.

El hecho resulta especialmente negativo para una sociedad que históricamente se ha destacado por el cuidado de sus espacios y por la convivencia pacífica. Sin embargo, en los últimos tiempos, este tipo de episodios se ha vuelto frecuente, afectando la imagen de un parque que es patrimonio de toda la comunidad.

Frente a la situación, se inició un relevamiento de imágenes en el centro de monitoreo y se están adoptando las medidas necesarias para identificar a los responsables. Desde el municipio remarcaron que la reparación de estos espacios demanda una inversión considerable, y que el cuidado del lugar depende de la colaboración de todos.

Mientras tanto, operarios municipales ya trabajan en la restauración y recolocación de los bancos dañados, con el objetivo de que el Parque vuelva a estar en condiciones para el disfrute de las familias.