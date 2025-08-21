Se lanza el streaming participativo en el Hogar de Ancianos “Santo Domingo de Guzmán”

- Advertisement -

Mañana viernes a las 10 hs., los residentes del Hogar de Ancianos municipal “Santo Domingo de Guzmán”, junto a los alumnos de la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico, pondrán en marcha el proyecto de Streaming Participativo, una propuesta innovadora que utiliza herramientas digitales para promover la inclusión, la expresión y el intercambio entre personas mayores.

Tras una primera prueba de transmisión que contó con la participación de varios residentes —quienes se mostraron entusiasmados y felices de compartir sus vivencias—, y con el acompañamiento de la intendente municipal, María José Gentile, el proyecto estrenará oficialmente mañana a través del canal de YouTube “SaVia”, nombre que combina “sabiduría” y “vida” en reconocimiento a todo lo que los adultos mayores aún tienen para ofrecer.

La iniciativa, enmarcada en las prácticas profesionales de los alumnos de la tecnicatura, permitirá a los residentes diseñar y participar de transmisiones en vivo, compartir relatos, entrevistas, música y noticias del hogar con otros adultos mayores de la región. La presencia de acompañantes terapéuticos resulta clave para facilitar la inclusión tecnológica y fortalecer las habilidades comunicativas y sociales de los participantes.

El proyecto también incluye talleres, producción de contenidos y encuentros virtuales, ofreciendo una experiencia creativa, significativa e integradora que revaloriza la voz y la participación activa de las personas adultas mayores.