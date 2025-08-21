Renunció el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad tras los audios donde denuncia el pago de coimas

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Luego de que trascendieran audios suyos en los que habla de pago de coimas por parte de una empresa que está vinculada a Martín Menem, el presidente Javier Milei desplazó de manera preventiva a Diego Spagnuolo de su cargo como Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

Tras horas de rumores, alimentados por un escándalo en puertas en caso de confirmarse que los audios revelados surgieron de boca del funcionario, el Gobierno, a través de la cuenta en X de la Vocería Presidencial habló del desplazamiento “preventivo” del funcionario de vínculo estrecho con Javier Milei. Más tarde, publicó al respecto un Decreto en el Boletín Oficial.

Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, sostuvo el posteo.

El ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento, agregó sobre el ahora ex funcionario, muy cercano a Milei. De hecho, en 2021 ocupó uno de los últimos lugares de la lista de candidatos que llevó al Presidente a ocupar una banca en Diputados.