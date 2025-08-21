Quedo inaugurada nueva playa de camiones

- Advertisement -

Este mediodía, la intendente municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, junto a funcionarios de su Gabinete, empresarios del transporte y choferes locales, dejó habilitada la nueva playa de camiones ubicada en las inmediaciones de la Avda. Urquiza y Ruta 65, en un predio de 3,5 hectáreas.

El espacio cuenta con alambrado perimetral, garita de ingreso con sanitarios y oficina, iluminación completa, red de agua corriente y cámaras de seguridad, ofreciendo todas las comodidades necesarias para los transportistas. La jefa comunal destacó la importancia de relocalizar la playa, que antes se encontraba en pleno corazón de Ciudad Nueva, “para descomprimir la situación del antiguo lugar, que generaba inconvenientes y molestias”.

Gentile resaltó que más de 30 camiones podrán estacionar allí, con acceso más ágil y cercano a la Ruta 65, lo que generó satisfacción entre los usuarios. Por su parte, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Cristian Poggi, y el titular del área, Juan Pablo Boufflet, instaron a los transportistas a utilizar la nueva playa, evitando estacionamientos en lugares no permitidos y posibles infracciones de tránsito.