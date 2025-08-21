Productores reclaman urgencia al Ejecutivo y al Concejo Deliberante por la devolución del 15% de la tasa vial

- Advertisement -

La Sociedad Rural de Nueve de Julio emitió un fuerte pedido al Poder Ejecutivo y al Concejo Deliberante para que se destrabe de manera inmediata la discusión sobre la devolución del 15% de la tasa vial, contemplada en la ordenanza 4315 y sus modificaciones.

Desde la entidad gremial recordaron que ese porcentaje corresponde a la compensación que reciben los productores por las inversiones realizadas en la red vial. Sin embargo, advirtieron que la falta de definición mantiene numerosos proyectos paralizados.

“Ya hace 45 días que venimos hablando de este tema y no se destraba la cuestión. La urgencia es real: cada día que pasa se pierden oportunidades de presentación, aprobación y ejecución de obras, lo cual en el estado de desastre climático en que nos encontramos, es demasiado”, manifestaron en un comunicado.

La institución subrayó que tanto oficialismo como oposición tienen la responsabilidad de encontrar consensos y dar una respuesta inmediata, ya sea mediante una sesión extraordinaria u otro mecanismo legislativo.

“Los productores no estamos en campaña electoral: estamos luchando por nuestra producción, por nuestra forma de vida y por lo que representa en la economía de Nueve de Julio esta catástrofe climática”, remarcaron desde la Sociedad Rural.