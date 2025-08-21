jueves, agosto 21, 2025
15.5 C
Nueve de Julio
jueves, agosto 21, 2025
15.5 C
Nueve de Julio
General

Productores reclaman urgencia al Ejecutivo y al Concejo Deliberante por la devolución del 15% de la tasa vial

Advierten que hay proyectos frenados y exigen una sesión extraordinaria para resolver la problemática en medio de la emergencia climática

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Sociedad Rural de Nueve de Julio emitió un fuerte pedido al Poder Ejecutivo y al Concejo Deliberante para que se destrabe de manera inmediata la discusión sobre la devolución del 15% de la tasa vial, contemplada en la ordenanza 4315 y sus modificaciones.

Desde la entidad gremial recordaron que ese porcentaje corresponde a la compensación que reciben los productores por las inversiones realizadas en la red vial. Sin embargo, advirtieron que la falta de definición mantiene numerosos proyectos paralizados.

“Ya hace 45 días que venimos hablando de este tema y no se destraba la cuestión. La urgencia es real: cada día que pasa se pierden oportunidades de presentación, aprobación y ejecución de obras, lo cual en el estado de desastre climático en que nos encontramos, es demasiado”, manifestaron en un comunicado.

La institución subrayó que tanto oficialismo como oposición tienen la responsabilidad de encontrar consensos y dar una respuesta inmediata, ya sea mediante una sesión extraordinaria u otro mecanismo legislativo.

“Los productores no estamos en campaña electoral: estamos luchando por nuestra producción, por nuestra forma de vida y por lo que representa en la economía de Nueve de Julio esta catástrofe climática”, remarcaron desde la Sociedad Rural.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5956

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR