General

La oposición no logró rechazar el veto de Milei a la emergencia de Bahía Blanca

No se reunieron los dos tercios necesarios para dar marcha atrás con la decisión del Presidente de vetar la ley sobre Bahía Blanca.

La Cámara de Diputados rechazó tratar la insistencia del Senado sobre el veto del presidente Milei a la ley que declara la zona de emergencia y en situación de catástrofe a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, entre otros. Es a raíz del feroz temporal del 7 de marzo pasado.

La iniciativa fue impulsada por senadores bonaerenses del PJ y la UCR y contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones, exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.

Ante un panorama incierto en la Cámara, pidió la palabra el diputado Germán Martínez y, argumentando que no tenía certezas de poder aprobar los siguientes temas de la orden del día, expresó la decisión de su bloque de retirarse del recinto y después seguir con una nueva sesión.

Con los legisladores levantándose de sus bancas y emprendiendo el camino hacia la salida, el presidente de la Cámara, Martín Menem, levantó la sesión por falta de quórum.

