General

Grave accidente en la intersección de Corrientes y Salta: un joven motociclista permanece internado en terapia intensiva

Un choque entre una camioneta y una motocicleta dejó como saldo a un joven de 19 años con lesiones de extrema gravedad y riesgo de vida.

En la tarde de este jueves 21 de agosto, personal de la Policía Comunal de Nueve de Julio intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Corrientes y Salta. Allí, por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok (dominio NDI-410), conducida por M.J. V., de 47 años, y una motocicleta de 110 cc, color negro, sin plásticos y sin dominio colocado, guiada por I.P., de 19 años, quien iba sin casco.

Como consecuencia del impacto, Ponce fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital local. Ingresó inconsciente, con traumatismo de cráneo, fractura en el brazo izquierdo, y debió ser intubado en la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece con riesgo de vida.

En el lugar trabajaron peritos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes. Por disposición de la Ayudantía Fiscal, se dispuso la incautación de ambos vehículos y la realización de los dosajes de rigor.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial Mercedes.

