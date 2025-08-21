jueves, agosto 21, 2025
General

En septiembre se realizarán las I Jornadas Nacionales de Enseñanza de la Sociología

El encuentro reunirá a docentes, investigadores y profesionales para fortalecer la enseñanza de la sociología en distintas carreras universitarias y terciarias donde la disciplina no es central.

Los días 24 y 25 de septiembre se llevarán a cabo las Primeras Jornadas Nacionales de Enseñanza de la Sociología, un espacio pensado para compartir experiencias y estrategias sobre cómo enseñar sociología en carreras donde no es materia principal, como derecho, veterinaria o ingenierías.

El evento es organizado por la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, junto con el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Investigaciones en Educación Superior, con el apoyo del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires y otras instituciones profesionales.

Alejandro Terriles, presidente del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, explicó que la actividad busca promover el intercambio académico y reforzar el rol de la sociología en la formación de estudiantes de diversas disciplinas. “Nuestro objetivo es que la sociología se integre de manera significativa en carreras donde normalmente es una materia complementaria”, señaló.

Las jornadas se desarrollarán en Azcuénaga 778, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en horario de 9 a 17 horas. La inscripción está abierta y puede realizarse a través de un formulario online disponible aquí. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al correo [email protected] o al teléfono +54 9 11 6995-9352.

