General

Diputados: se aprobó el proyecto para que el país cambie el huso horario en invierno

La idea del proyecto es que amanezca más temprano entre abril y septiembre, al alinear la hora del país con el huso horario que le corresponde geográficamente.


La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para cambiar el huso horario de Argentina durante el invierno para que amanezca más temprano, con la finalidad de ahorrar energía. La iniciativa fue aprobada con 151 votos a favor, 66 en contra y 8 abstenciones. Ahora deberá ser tratada en el Senado para que se convierta en ley.

El cambio propuesto tiene como objetivo alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica artificial en los meses invernales.

El proyecto se consensuó en base a las iniciativas de los diputados Julio Cobos (UCR), Pamela Calletti (Innovación Federal), Gisela Marziotta (UxP), y Oscar Agost Carrreño (Encuentro Federal).

La propuesta busca establecer como hora oficial en todo el territorio del país “la del huso horario de cuatro (4) horas al Oeste del meridiano de Greenwich, en concordancia con la que le corresponde a la República Argentina dentro del Sistema Internacional de los Husos Horarios”

Mientas que en el período estival se seguiría usando “la hora correspondiente al huso horario de tres (3) horas al Oeste de meridiano de Greenwich”, es decir, la actual, “atendiendo a razones debidamente justificadas que así lo aconsejen”.

También se fija que el período invernal comenzará “el primer domingo de abril a las cero (00:00) horas; y el período estival, el primer domingo de septiembre de cada año a la cero (00:00) horas”.

El proyecto, además, fija que el Gobierno Nacional invitará a los países integrantes del Mercosur a establecer sus horas oficiales, dentro de sus respectivos husos horarios, coordinando sus fechas de modificación a fin de facilitar, entre otras, las relaciones de sus actividades comerciales, bursátiles, bancarias y de transporte.

También fija que el Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación que designe, realizará periódicamente los estudios pertinentes que permitan evaluar las consecuencias de la implementación del cambio de la hora oficial.

