Axel Kicillof anunció un paquete de alivio financiero para PyMEs bonaerenses

En una visita a La Matanza, el gobernador Axel Kicillof anunció este jueves un paquete de medidas destinado a brindar alivio financiero y tributario a las pequeñas y medianas empresas bonaerenses, con el objetivo de impulsar la producción, sostener el empleo y mejorar la competitividad del sector.

El plan contempla la asignación de $1 billón al Programa RePyME para bonificar tasas en créditos, subsidios de interés en préstamos para PyMEs agroalimentarias y de inversión productiva, así como beneficios impositivos a través de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

En este marco, ARBA suspenderá los embargos en juicios por deudas impositivas hasta fin de año, además de agilizar la devolución de saldos a favor generados por pagos en exceso y lanzar un régimen especial para contribuyentes cumplidores.

Kicillof destacó que el objetivo de estas medidas es “darle aire a las PyMEs bonaerenses en un contexto difícil, acompañando a quienes sostienen la producción y el trabajo en la provincia”.