Tras las lluvias, rige la prohibición de circular por caminos rurales durante 48 horas

Productores agropecuarios, transportistas, acopiadores y vecinos en general deben tener en cuenta que rige la prohibición de circular con cargas por caminos rurales durante las 48 horas posteriores a las lluvias. Así lo establecen las ordenanzas municipales vigentes, que buscan evitar daños en la red vial y garantizar su adecuada conservación.

La medida incluye además el estricto cumplimiento de los límites de carga permitidos, cuya infracción conlleva multas y sanciones previstas en la normativa local.

Para garantizar el respeto de estas disposiciones, se realizan controles exhaustivos en distintos puntos del distrito, a cargo de la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito y la Policía Comunal.

El llamado a respetar estas normas apunta a fomentar una mayor conciencia sobre el impacto que genera el tránsito de vehículos pesados en caminos húmedos, y a proteger el uso colectivo de las vías rurales, fundamentales para la actividad productiva del partido.