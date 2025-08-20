Seguridad alimentaria: controles rigurosos en la cabina sanitaria

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Garantizar que los alimentos lleguen en condiciones seguras a los comercios y hogares es una tarea fundamental que requiere controles constantes. En Nueve de Julio, los procedimientos realizados en la cabina sanitaria son clave para asegurar la inocuidad de los productos que ingresan al distrito.

Cada día, los camiones que transportan alimentos son sometidos a un riguroso proceso de inspección. El primer paso es el control de la documentación obligatoria. En el caso de productos cárnicos, se requiere la presentación del certificado sanitario o permiso de tránsito emitido por un médico veterinario, lo que garantiza que la mercadería está apta para su comercialización.

Luego, se procede a la revisión del estado general del vehículo, haciendo foco en la higiene y el mantenimiento de la cadena de frío. También se controla la rotulación de los productos, la habilitación del SENASA, la validez del carnet de manipulador de alimentos y toda la información necesaria para asegurar la trazabilidad de lo transportado.

La última etapa del proceso consiste en verificar la documentación comercial vinculada a los remitos. Si todo está en regla, el transporte queda habilitado para la distribución dentro del distrito.

Es fundamental que los comerciantes exijan este tipo de controles previos y reciban únicamente productos que cuenten con el correspondiente certificado sanitario.

Este sistema de control permite mantener altos estándares de seguridad alimentaria. En promedio, se inspeccionan más de 350 camiones por mes, lo que demuestra el alcance y la importancia de esta labor preventiva que cuida, todos los días, la salud de la comunidad.